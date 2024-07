SIG fecha boca de fumo no Paranapungá e dupla é presa em flagrante com crack e cocaína

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, prendeu dois homens na tarde de quinta-feira (18), por tráfico de drogas, após flagrar a comercialização de entorpecentes em uma residência na rua Duque de Caxias, no bairro Paranapungá, norte de Três Lagoas (MS).

Após diversas denúncias anônimas no WhatsApp (67) 992268210 da Polícia Civil, de que a residência estaria havendo uma grande movimentação de viciados em drogas, os investigadores passaram a investigar o local e constataram que o fluxo de dependentes em drogas, era elevado e foi procedido ao monitoramento do local.

Continue Lendo...

No decorrer da investigação, os policiais civis verificaram que um homem de 18 anos, realizava o famoso (corre), entrega de drogas e venda em pontos como bares, esquinas e locais ermos, com presença de viciados. Ainda em monitoramento no local, os investigadores avistaram um individuo trajando camiseta do flamengo em uma moto Honda Bis, chegar ao local, pegar algo com alguém da residência e sair.

Foi feito uma abordagem à pessoa que teria saído do imóvel e o mesmo disse que o proprietário da casa, seria outra pessoa, um homem de 25 anos. O suposto responsável pelo local foi chamado até o portão, onde foi questionado sobre a movimentação de viciados em drogas, e após os questionamentos dos investigadores do SIG, o suspeito de 25 anos, teria confessado usar o imóvel para vender drogas.

Dentro do imóvel os investigadores encontraram7,4g de cocaína que renderia 40 porções, e 6,5g de crack que daria para fazer até 60 porções, segundo a Polícia Civil. No local também foram apreendidos R$262.00 oriundos da venda de drogas. No imóvel havia quatro pessoas, sendo entre eles o suspeito de tráfico de drogas de 18 anos, flagrado durante monitoramento vendendo entorpecentes pelo bairro e mais duas pessoas que seriam usuários de drogas. Foi dada voz de prisão aos homens de 18 e 25 anos, pelo crime de tráfico de drogas e ambos foram levados para à sede do SIG, onde prestaram depoimento, foram autuados em flagrante e levados para à carceragem da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde ficaram à disposição da justiça.