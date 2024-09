Soraya Thronicke articula candidatura à presidência do Senado

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) colocou seu nome na disputa pela presidência do Senado, buscando quebrar um ciclo de mais de 200 anos sem uma mulher à frente da Casa. A iniciativa partiu de uma conversa com Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, que destacou a importância de uma liderança feminina no Senado.

Soraya comentou que, após as eleições de 2022, planejava não concorrer a nenhum cargo imediato, mas foi encorajada a mudar de ideia pela presidente de seu partido. “Renata disse: 'Está na hora do Senado ter uma mulher na presidência'”, declarou a senadora.

Atualmente, a senadora compartilha a disputa com Elisiane Gama (PSD-MA). As duas, unidas, acreditam que a candidatura feminina já é uma vitória, independentemente de qual delas seja escolhida. “Vai ser ou eu ou ela, mas nós teremos uma candidatura feminina”, afirmou Soraya, que também critica a falta de representatividade das mulheres em cargos de liderança dentro do Senado.

Soraya é enfática sobre a insatisfação de muitos senadores com a atual gestão e acredita que é hora de uma nova liderança no Senado. “Se ninguém vai se lançar, eu vou me mexer”, afirmou. A senadora também aproveitou para criticar a estagnação de projetos importantes, como os que estão parados na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A parlamentar, que também preside a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT), liderou recentemente a criação de uma CPI para investigar a influência dos jogos eletrônicos de azar, após obter 31 assinaturas em apenas dois dias. Soraya destacou o envolvimento de grandes influenciadores e artistas nesse problema, afirmando que a questão envolve crime organizado e lavagem de dinheiro, além de ter impactos graves na vida de muitas famílias.

