Suposto afogamento em Água Clara mobiliza Bombeiros de Três Lagoas

Na madrugada desta segunda-feira (9), uma equipe do 5º Grupamento de Bombeiros Militar (5GBM) foi chamada para atender um caso de afogamento em Água Clara, onde um homem teria desaparecido nas águas do rio Verde.

O caso ocorreu por volta das 15h, de domingo (8), quando a vítima, que trabalhava no plantio de eucalipto e residia em um alojamento na cidade, pulou da ponte do trem no rio Verde e não foi mais vista pelos amigos.

Os Bombeiros realizaram buscas pelo corpo do homem, que ainda não foi encontrado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Após contato com a Polícia Civil de Água Clara, o delegado realizou diligências no alojamento da empresa e não identificou a ausência de nenhum funcionário. O delegado suspeita que o afogamento possa não ter ocorrido, pois apenas uma pessoa afirmou não ter visto o rapaz sair da água. A equipe de buscas está retornando para Três Lagoas.