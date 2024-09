Suspeito de matar homem com sete tiros em Três Lagoas é preso em operação policial

Uma grande operação policial foi conduzida pela Seção de Investigação Geral e pelo Núcleo Regional de Inteligência da Delegacia Regional de Três Lagoas, no final da tarde de segunda-feira (2). A ação teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão e uma prisão temporária relacionadas ao homicídio de Dreyson Maciel Barrios, de 43 anos, ocorrido no dia 25 de maio deste ano.

O crime aconteceu no bairro Jardim Glória. Dreyson foi morto a tiros dentro de casa, na frente da namorada dele e do enteado. Desde o início das investigações, a Polícia Civil de Três Lagoas tem trabalhado para esclarecer o caso e garantir justiça para a vítima.

Logo após o homicídio, as equipes policiais iniciaram a identificação dos responsáveis. Com base em diligências e análise de evidências, os investigadores apontaram um suspeito. O suspeito estava acompanhado de outra pessoa no momento do crime. A coleta de provas, incluindo depoimentos e o reconhecimento de uma testemunha, levou à emissão de um mandado de prisão temporária.

O mandado foi autorizado pela Vara do Juiz das Garantias e pelo Tribunal do Júri da Comarca de Três Lagoas, após revisão do Ministério Público. A operação foi realizada no bairro Vila Piloto, resultando no cumprimento de três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária.

Com o inquérito perto de ser concluído, o principal suspeito pode enfrentar acusações de homicídio qualificado, com penas de até 30 anos de prisão. A Polícia Civil continua as investigações para identificar e localizar o segundo envolvido no crime.

ENTENDA O CASO