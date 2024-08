Tempo frio eleva risco de doenças do coração

O risco de aumento para doenças cardiovasculares tem como um dos fatores externos principais as temperaturas baixas. Durante o inverno, é muito comum o aumento no número de infartos.

Isso ocorre porque, durante o período frio, o organismo passa por um processo de “vasoconstrição”, que diminui a passagem de sangue pelas veias, para regular a temperatura do corpo.

Segundo o médico cardiologista Vitor Hugo Cavallini, o risco de infartos aumenta em 30% durante este período. “Aqueles pacientes, principalmente os mais idosos, que já têm algum problema de aterosclerose, de placa de gordura nas artérias são os mais propensos a sofrerem infartos no frio, devido a essa adaptação natural do corpo que faz diminuir a circulação de sangue nas veias. Além disso, um estudo desenvolvido pela Associação Americana do Coração (AHS) aponta que os riscos de doenças cardiovasculares crescem entre 25% e 30% neste período.”

Além dos idosos, pessoas sedentárias, fumantes ou que costumam fazer a ingestão de bebidas alcoólicas também correm risco quando estão expostos a temperaturas mais baixas. “A recomendação é que as pessoas se aqueçam da melhor forma possível e evitem o contato direto com o frio. É essencial que a pessoa também busque sempre a orientação de algum profissional cardiologista”, orienta o médico.

Os pacientes cardiopatas devem ficar atentos aos sinais do corpo que precedem a parada cardíaca. Os mais comuns são as dores no peito e nos membros superiores e inferiores dos lados esquerdo e direito; dores na mandíbula similares a dor de dente; e dores epigástricas similares a uma gastrite.

As doenças cardiovasculares são preveníveis e podem ser evitadas pelo simples hábito de uma alimentação mais saudável e balanceada, focada em produtos naturais e menos gordurosos.

Nas últimas semanas, principalmente no período da noite, Três Lagoas tem registrado temperaturas mais amenas, chegando à casa dos 15 Cº.