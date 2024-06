Tempo seco e estável marcam a quinta-feira em Três Lagoas

Tempo estável, céu limpo e sol brilhando, com isso, amplitude térmica acentuada, ou seja, manhãs geladas e aumento da temperatura no decorrer do dia. A previsão do tempo para esta quinta-feira (6), indica a permanência deste tempo firme e sem previsão de chuva para Três Lagoas.

Além disso, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), são esperados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15% e 45%.

A atuação de uma alta pressão em médios níveis da atmosfera favorece o tempo mais quente e seco. “Devido a presença do ar seco, são esperadas amplitudes térmicas mais elevadas, ou seja, uma diferença mais acentuada entre a temperatura máxima e a mínima”, completa o Cemtec.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 17°C, e a máxima pode chegar aos 30°C.