Terça-feira será de tempo seco e baixa umidade relativa do ar em Três Lagoas

Uma frente fria se aproxima de Mato Grosso do Sul e promete mudança no tempo. Em Três Lagoas, a terça-feira (25), será de sol, com aumento de nebulosidade, e não tem previsão de chuva.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), isso ocorre devido a aproximação e avanço de uma nova frente fria aliada ao transporte de calor e umidade e a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 18°C, e a máxima pode chegar aos 32°C.