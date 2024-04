Terça-feira tem probabilidade de chuva em Três Lagoas

De acordo com a previsão meteorológica do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), esta terça-feira (2) será marcada por instabilidade climática, em Mato Grosso do Sul. Há probabilidade de chuva de intensidade variável, desde fraca a moderada.

As instabilidades são atribuídas à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, combinada com a disponibilidade de umidade. O deslocamento de cavados também contribui para a formação de nebulosidade e chuvas em todo o território sul-mato-grossense, explica a coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes.

Na região Leste do estado, as temperaturas variam. Em Três Lagoas, a mínima é de 22°C e, a máxima, atingirá os 32°C. Em Paranaíba, irá variar entre 22°C e 32°C; Aparecida do Taboado tem mínima de 22°C e máxima de 31°C; Inocência apresenta mínima de 21°C e máxima de 31°C; por fim, Água Clara tem mínima de 21°C e máxima de 32°C.