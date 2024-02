Terreno com matagal no bairro Jardim dos Ipês causa transtornos para moradores

Basta andar pelas ruas de Três Lagoas para se deparar com terrenos tomados pelo mato e sujeira. Nesta época do ano, período de chuva em que o mato cresce rápido, as reclamações aumentam.

A aposentada Jandira Freitas mudou-se para Três Lagoas há um mês. Ela veio de São Paulo para ficar com a família e decidiu morar no bairro Jardim dos Ipês, lugar que gostou bastante pela tranquilidade, mas o que não está gostando nada, são dos terrenos baldios ao lado da casa dela que têm gerado transtornos.

Jandira conta que devido ao mato no entorno da casa, insetos e animais peçonhentos têm sido comuns em sua residência, o que tem gerado situações desagradáveis. “Eu gostaria que o dono limpasse, por favor. Eu paguei para limpar a frente da minha casa, agora não vou pagar para limpar terrenos de outras pessoas. Peço que a prefeitura tome providências”, reivindicou.

Segundo a diretora do Departamento de Fiscalização e Obras, Marilia Gabrielle, a prefeitura tem intensificado as fiscalizações e ressalta que, a limpeza é obrigação do proprietário do imóvel e não da administração municipal.

Somente neste início de ano, a prefeitura já aplicou 82 multas aos proprietários de terrenos baldios sujos na cidade. As multas vão de R$ 86 a R$ 12,4 mil. Imóveis tomados por mato e com lixo são as principais reclamações de moradores e vereadores. Aumentar as fiscalizações tem sido uma das principais indicações na Câmara Municipal neste início de ano.

Segundo Marília, a prefeitura tem intensificado as fiscalizações e até feito a roçada e limpeza de terrenos quando está em situação crítica e o proprietário não limpa, mas ressalta que a obrigação é do dono. A diretora afirma que é mais viável o proprietário limpar o terreno, do que arcar com as despesas da limpeza feita pela prefeitura.

