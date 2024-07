Thomas Ryu 'briga' por vaga no Pan-Americano

O karateca de Três Lagoas, Thomas Ryu, de 12 anos, irá em busca de uma vaga para o pan-americano de Karate, que será disputado em agosto deste ano na cidade de São Bernardo dos Campos (SP). Para assegurar sua vaga na competição intercontinental é preciso ser campeão no torneio que será disputado no Rio de Janeiro.

Vale lembrar que, no ano passado, durante o Pan-americano, disputado no Chile, o atleta de Três Lagoas terminou em quinto lugar na modalidade Katá. Outro ponto é que no Karatê, dois atletas ficam em terceiro lugar, o que demonstra que o resultado do três-lagoense foi excepcional. Neste ano, Thomaz Ryu novamente foi destaque nas competições internacional ao conquistar a medalha de bronze, junto com outro atleta do Rio de Janeiro na modalidade Kumite (combate). Por isso o karateca vai em busca de uma vaga no Katá (luta imaginária).

“Estou feliz com o meu resultado obtido no Sul-americano, fiz quatros lutas, destas, perdi apenas uma, esperava o ouro, mas veio a medalha de bronze, resultado muito bom!” explicou Thomaz Ryu. Durante três anos consecutivos o jovem karateca foi o único representante de Três Lagoas e de Mato Grosso do Sul na categoria, em competições nacionais e nos Jogos Estudantis Brasileiro.

“É meu último ano representando o estado na categoria dos 13 anos, é muito gratificante representar Três Lagoas. Meu foco agora é o Pan-americano. Ano passado foi meu primeiro, agora estou mais focado, e espero não cometer os erros do passado”, explicou o jovem atleta.

Outro ponto que vale frisar, é que Thomaz Ryu compete tanto na luta imaginária (Katá) quanto no combate (Kumite). O resultado do Pan-americano garante uma vaga para o mundial de karatê. “O Pan é a chance que todo mundo quer, já que garante uma vaga para o mundial que será disputado na Itália, na cidade de Veneza, é muito difícil, mas quem sabe conseguimos essa vaga. Estou treinando para isso”, finalizou Thomaz Ryu.