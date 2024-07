Time de vôlei conquista título na Copa Pantanal

O time da Evam (Escola de Vôlei Adilson Machado) foi destaque em duas categorias na Copa Pantanal, disputado em Campo Grande. A categoria Sub-15 conquistou o título de campeã. A vitória foi em cima do tradicional time Escolinha do Pezão, da capital, por três sets a um. Nesta partida, a levantadora do time, que também joga no sub-17, se machucou. E com isso, o time da categoria sub-17 perdeu para o time Campo Grande Vôlei, que tem em seu elenco atletas de diversos estados.

A Copa Pantanal foi promovida pela Federação de Vôlei de Mato Grosso do Sul, onde reuniu 30 times de várias cidades. “Desde o início do ano a nossa preparação é para o estadual. Tanto no sub-15, quanto o sub-17, sempre vamos em busca de título”, explicou o técnico Adilson Machado. (Israel Espíndola)