Trabalhador fica em estado grave após sofrer choque em rede de alta tensão

Um homem de aproximadamente, 25 anos, acabou sofrendo uma descarga elétrica de alta tensão na tarde desta terça-feira (20), após esbarrar uma barra metálica, com a rede elétrica na rua Dr° Munir Tomé, cruzamento com a rua Sabino José da Costa, centro de Três Lagoas (MS).

A vítima trabalhava na troca do telhado de um comércio que está em reforma, quando teria tentado girar uma barra de metalon (material usado na sustentação de forros de PVC), quando não teria se atentado para os fios de alta tensão, encostando na rede elétrica e sendo eletrocutado.

Após sofrer a descarga elétrica, o trabalhador teria caído do telhado no chão, desacordado e com a roupa em chamas. Uma colega de trabalho teria conseguido puxar o amigo para longe as haste metálica e retirar a calça dele que estava pegando fogo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi chamado e no local, a equipe da Unidade de Suporte Avançado precisou realizar manobras de reanimação cardíaca, devido o jovem ter sofrido uma parada cardíaca.

Após alguns minutos de RCP (reanimação cardiorrespiratória) e o uso do desfibrilador, a equipe do Samu teria conseguido reverter a parada cardíaca do trabalhador e o levou em estado grave ao Hospital Auxiliadora. Além da parada cardíaca, o trabalhador também sofreu diversas queimaduras de 1°, 2° e 3° grau nas pernas mãos e outras partes do corpo.



Devido o risco de descarga elétrica, o Corpo de Bombeiros foi chamado, mas não houve a necessidade de intervenção, restando apenas a orientação aos colegas de trabalho da vítima, sobre o perigo de trabalhar ou manusear materiais elétricos, próximo de redes elétricas.