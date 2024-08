Trechos urbanos das BR-158 e BR-262 serão transferidos para administração de Três Lagoas

Os trechos urbanos das rodovias BR-158 e BR-262 que cruzam a cidade de Três Lagoas passarão a ser de responsabilidade do município após a finalização das obras do contorno rodoviário. Atualmente, esses trechos são geridos pela União, visto que se tratam de rodovias federais.

A previsão é que, com a inauguração do contorno rodoviário, marcada para 2025, a administração e a manutenção desses trechos sejam transferidas para a prefeitura de Três Lagoas. Com isso, a cidade assumirá a responsabilidade pela infraestrutura local, incluindo as demandas por melhorias e segurança viárias.

Entre as sugestões apresentadas pelos vereadores da cidade está a construção de uma passarela sobre a rotatória da BR-158, no cruzamento com as avenidas Filinto Müller e Jamil Jorge Salomão. Essa área é um ponto estratégico, pois serve como via de acesso ao balneário municipal e ao shopping center de Três Lagoas. No entanto, o engenheiro Milton Rocha Marinho, do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), informou que não há previsão para a construção dessa passarela, uma vez que esses trechos estarão sob a administração municipal após o repasse.

O contorno rodoviário, que terá 26,4 quilômetros de extensão, foi projetado para aumentar a capacidade de fluxo de veículos que se deslocam pelo estado em direção à capital, Campo Grande, ou à São Paulo. A obra, que contará com um investimento total de R$ 200,8 milhões, começa no km 261 da BR-158/MS, intercepta a BR-262/MS (sentido Campo Grande) e a BR-158/MS (sentido Brasilândia), e termina na intersecção com a BR-262/MS, próximo à ponte sobre o Rio Paraná, na divisa com o estado de São Paulo.

Quando concluída, a expectativa é que o contorno rodoviário reduza significativamente o tráfego dentro da cidade, desviando cerca de 14 mil veículos por dia dos trechos urbanos. (Ana Cristina Santos)