Três Lagoas amanhece coberta por fumaça e não há previsão de chuva

Três Lagoas amanheceu sob as fumaças oriundas das queimadas que atingem todas as regiões de Mato Grosso do Sul. A previsão do tempo indica, para esta quinta-feira (5), tempo estável, com sol e sem previsão de chuva para a costa leste do estado.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), aliado ao tempo seco, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10% e 20%.

Na quarta-feira (4), o município registrou a temperatura máxima de 39,9°C, com sensação térmica de 44°C, e a umidade chegou a 8%.

De acordo com os especialistas, umidade abaixo de 12% pode provocar aborto instantâneo, queda de pressão em grávidas e diabéticos, além de crises de asma e bronquite. Fica o alerta para a população sobre os cuidados com a saúde. Este cenário climático vai até o dia 14 de setembro.

CHUVA

Ainda de acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec, destaca-se a probabilidade de chuvas, principalmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste do estado.

Essa frente fria vai promover a queda das temperaturas nessas regiões.

TERMÔMETROS

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 19°C, e a máxima pode chegar aos 34°C.