Três Lagoas atinge 100% de cobertura de esgoto

Três Lagoas se destaca como um dos 16 municípios de Mato Grosso do Sul que alcançaram 100% de cobertura de esgotamento sanitário, conforme o novo marco legal do saneamento. A Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) opera em 68 municípios no Estado, e o avanço em Três Lagoas reflete os contínuos investimentos em saneamento básico, uma prioridade para a administração estadual.

Atualmente, Mato Grosso do Sul possui uma cobertura de esgoto de 63,36%, superando a média nacional de 54%. Este dado reflete o compromisso do estado em garantir uma infraestrutura moderna e eficiente, essencial para a saúde pública e o desenvolvimento sustentável da região. Três Lagoas, em especial, serve como exemplo deste progresso, como destaca Adilson Bahia, gerente regional da Sanesul.

Nos últimos 15 anos, Três Lagoas registrou um crescimento significativo no número de domicílios conectados à rede de esgoto. Com a conclusão das obras de instalação de rede em alguns bairros, restam poucos espaços sem essa infraestrutura na cidade. Além disso, Adilson Bahia sublinha a importância de que todo o esgoto coletado na cidade passa por tratamento antes de ser despejado nos rios, contribuindo para a preservação ambiental.

