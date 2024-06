Três Lagoas, cidade que prospera

A consolidação da vocação industrial de Três Lagoas proporcionou o seu crescimento habitacional e socioeconômico. A arrecadação municipal alcança a cifra de R$ 2 milhões de reais por dia e o Orçamento Anual está previsto em mais de R$ 1, 3 bilhão. Por conta desse desempenho financeiro, não são poucas as obras que a atual administração executa, além de muitas outras previstas através de licitações em andamento, as quais acarretarão a melhoria dos serviços prestados aos cidadãos em diversos setores desde saúde pública, educação, assistência social, até a recuperação de prédios públicos.

O saldo de realizações é positivo e mostra inclusive a capacidade de articulação política e administrativa para se buscar mais recursos financeiros junto ao Estado e à União, a fim de envolver esses organismos a participarem do crescimento da cidade, que exige a execução de obras de infraestrutura e melhoria da urbanização da cidade.

Somos uma cidade onde o crescimento urbano atesta a força realizadora da nossa gente, representada por homens e mulheres vindos de todos os quadrantes do Brasil. O polo industrial que aqui se ergue, notadamente, o da celulose, proporciona uma grande geração de emprego e renda em nível ascendente apontando para perspectivas de um desenvolvimento em permanente. Empresas que gravitam em torno das indústrias de celulose, papel e outras instaladas no distrito industrial, evidenciam que o nosso futuro é mais do que radioso. Celebramos hoje 109 anos de emancipação política e administrativa, reconhecendo a luta de uma legião de valorosos cidadãos que dedicaram boa parte de suas vidas ao exercício sadio da política, que engrandece e realiza em favor do bem comum.

Defenderam em qualquer tribuna do parlamento ou no exercício da função executiva na administração pública, os interesses mais legítimos da nossa municipalidade. Não seríamos o que somos, senão fosse o concurso e a dedicação daqueles que exerceram no passado ou exercem na atualidade, com grandeza, os encargos que a vida pública impõe. Pena que na atualidade a atividade política esteja demonizada, quando não radicalizada por opiniões intransigentes e condenatórias pelo seu exercício. Diante de tantos rótulos e conceituações sobre a atividade político partidária, muitos cidadãos que poderiam dar relevantíssima contribuição para a vida pública da cidade, do Estado e do país se afastam.

Os 109 anos de Três Lagoas devem servir de reflexão para cada munícipe, que ao revolver na memória a história, identificará como se deu esse processo do seu desenvolvimento. Ou, então, procurar conhecer com exatidão essa construção que hoje atesta a grandeza de nossa cidade. Aqui moramos, constituímos família ou para cá nos transferimos para, no trabalho do dia a dia, dar asas às conquistas que sonhamos e somos capazes de realizar e concretizar.