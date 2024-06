Três Lagoas deve ter o segundo porto seco de MS

Três lagoas deve ter o segundo porto seco de Mato Grosso do Sul. O empreendimento é aguardado há mais de 10 anos, e desta vez deve sair do papel. A Receita Federal já concluiu o projeto de viabilidade técnica e econômica, bem como já definiu o tamanho da área para a instalação do porto seco em Três Lagoas, como informou o secretário estadual de desenvolvimento econômico, Jaime Verruck.

“O porto seco sai. Eu acho que a gente rompeu as últimas questões na última vez que estive aqui (Três Lagoas), até conversei com o Guerreiro (prefeito Ângelo Guerreiro). A Receita Federal entregou finalmente o projeto de viabilidade e o tamanho da área que ela precisa, e agora, temos que alinhar com a Câmara de Vereadores para fazer a aprovação”, explicou Jaime Verruck.

Continue Lendo...

Mato Grosso do Sul tem apenas um porto seco em funcionamento, que fica na cidade de Corumbá, mas a região da Costa Leste já comporta um empreendimento como este devido a quantidade de produtos que são exportados dessa região, mas precisamente de Três Lagoas, que lidera o ranking de exportações no estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O porto seco é considerado importante e necessário para o desembaraço e escoamento da produção industrial do município destinada à exportação. Desde 2010 há estudos para a instalação dessa estrutura em Três Lagoas. No estudo de viabilidade técnica e econômica, a Receita Federal levou em consideração o volume de exportações em Três Lagoas para viabilizar o porto seco no município. De acordo com a receita, com base no volume exportado, seria necessária uma área de aproximadamente 100.000 m².

O porto seco será instalado na saída de Três Lagoas para Campo Grande. O local é propício para a instalação do projeto, já que fica próximo à BR-262 e ao ramal ferroviário. Além disso, o contorno rodoviário em construção passará pelo local, interligando a BR-262 até a BR-158.

Veja na reportagem abaixo: