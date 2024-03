Três Lagoas é a 2ª em pessoas residindo em apartamentos

Ainda de acordo com Dados do Censo Demográfico 2022 do IBGE, em Três Lagoas, houve um crescimento de pessoas morando em apartamentos. O município é o segundo do Estado com maior percentual desse tipo de moradia.

O maior percentual de pessoas morando em apartamentos é da capital Campo Grande (9,45%), seguida por Três Lagoas (6,26%) e Dourados (5,56%).

Continue Lendo...

Em 2022, do total de 979.669 domicílios particulares permanentes em Mato Grosso do Sul, havia 889.419 casas ocupadas, nas quais residiam 2,52 milhões de pessoas. Ou seja, a ampla maioria da população (92,41%) morava nesse tipo de residência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O segundo tipo mais encontrado no Estado foi apartamento, categoria de domicílio na qual residiam 4,38% da população, aumentando assim a proporção em relação a 2010, quando era 2,48% da população.

Os domicílios do tipo “casa de vila ou em condomínio”, que em 2010 abrigavam 1,87% das pessoas residentes no Estado, passou a abrigar 3,05% em 2022. Dessa forma, em conjunto, os tipos “casa” e “casa de vila ou em condomínio” reuniam 95,46% da população.

Apesar de registrar uma expansão dos domicílios do tipo apartamento, o Censo Demográfico 2022 mostra que em nenhum dos 79 municípios sul-mato-grossense predominava essa modalidade. Comparando-se com 2010, 21 municípios do estado reduziram a proporção de moradores residindo em apartamentos.