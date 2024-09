Três Lagoas é responsável por 87% do faturamento da MSGás

Com a expectativa de retomada da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN3), em Três Lagoas, pela Petrobras, a Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul (MSGás) fornecerá em torno de 2,2 milhões de metros cúbicos/dia de gás natural para a fábrica .

A presidente da companhia, Cristiane Schmitd, destacou que a atuação faz parte do plano de investimento da MSGás, durante visita técnica no município, que é responsável por 87,71% do faturamento da empresa, tendo 765 unidades consumidoras, sendo residencial (650), industrial (11), comércio (103) e termelétrica (1). Em Mato Grosso do Sul, entre os meses de janeiro e agosto, foram construídos 32 quilômetros de canalização de gás, devendo bater a meta de 37 quilômetros até o mês de dezembro de 2024. De acordo com a MSGás, o orçamento previsto é de R$ 29 milhões.

A MSGás atingiu 20 mil clientes em Campo Grande e em Três Lagoas. Qual a projeção para os próximos anos?

Christiane Schmidt A meta é alcançar 22 mil até dezembro. Em Três Lagoas, 90% da nossa receita vem das grandes indústrias. Atendemos 650 residências e temos 11 indústrias e mais de 100 comércios conectados. Na questão das indústrias, temos a Suzano e a Eldorado, que representam muito do nosso faturamento. E sobre transição energética, o gás natural é essencial porque é menos poluente que o GLP. Queremos expandir com os corredores sustentáveis, substituindo caminhões a diesel por veículos movidos a gás natural.

A Petrobras já sinalizou o abastecimento para a UFN3?

Christiane Schmidt O projeto de retomada da UFN3 estava 80% concluído e houve o diálogo entre o presidente Lula e o governador Eduardo Riedel. Acreditamos que, de fato, a Petrobras deve finalizar os 20% restantes. Já estamos preparados com a canalização pronta para fornecer o gás necessário. Hoje, temos um consumo diário de 500 mil metros cúbicos/dia, enquanto a UFN3 terá um consumo de 2,2 milhões metros cúbicos/dia. É uma oferta grande, porque aumentará consideravelmente nossa receita e permitirá mais investimentos em políticas públicas .

A ordem de serviço já foi assinada?

Christiane Schmidt Ainda não, mas estamos com uma expectativa muito positiva de que a UFN3 comece a operar nos próximos anos. Isso trará desenvolvimento econômico ao Mato Grosso do Sul. E a MSGás está focada em promover essa transição energética e aumentar a competitividade para as indústrias e o comércio, fornecendo gás natural como insumo mais barato.

Como está o fornecimento de gás natural após os problemas com a Bolívia?

Christiane Schmidt Ainda dependemos muito do suprimento boliviano, mas estamos diversificando com o gás natural comprimido (GNC) e o gás natural liquefeito (GNL). O GNC pode ser transportado via corredores, e o GNL pode vir desde o Porto de Santos. Nosso objetivo é sempre obter o melhor preço para os clientes, os valores são tabelados, respeitando os leilões e regulamentos.

Quais são os projetos da MSGás para o comércio e residências, em Três Lagoas?

Christiane Schmidt Fornecemos gás para cinco escolas estaduais em Três Lagoas. Na lista estão Fernando Correa, Edwards Correa e Souza, Dom Aquino Correa, Professor João Magiano Pinto e Afonso Pena. Pretendemos expandir para mais cinco unidades educacionais: João Dantas Filgueiras, João Ponce de Arruda, Bom Jesus, Professor Luiz Lopes de Carvalho e Padre João Thomes. Também queremos atender mais residências e comércios, pois, o gás natural é uma opção mais limpa e eficiente. Hoje, já atendemos 650 unidades residenciais e estamos trabalhando em conjunto com o Governo na promoção da transição energética, com a meta de Mato Grosso do Sul ser carbono neutro até 2030. O estado hoje já está na frente dos outros estados, no país, em termos de transição energética. E queremos, com certeza, atingir mais residências, comércios, porque o gás natural é muito mais limpo e vale mais à pena do que o gás tradicional GLP.

O que é o Corredor Azul e como ele funcionará?

Christiane Schmidt O Corredor Azul permitirá que veículos de passeio, caminhões e ônibus sejam abastecidos com gás natural em postos específicos ao longo das rodovias. Em Três Lagoas, vamos inaugurar um posto em dezembro de 2024. Estamos investindo R$ 1 milhão em compressores para garantir o abastecimento direto do gasoduto, oferecendo uma alternativa mais sustentável ao diesel. O gás natural comprimido será distribuído nesses postos, proporcionando uma alternativa mais sustentável, especialmente para veículos de transporte urbano. Estamos comprometidos em promover essa transição energética que o Brasil tanto precisa.