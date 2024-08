Três Lagoas promoverá encontro de capoeiristas no sábado

Neste fim de semana, Três Lagoas receberá o maior encontro de capoeiristas de Mato Grosso do Sul. O evento é promovido pelo projeto “Permeando a Capoeira em Mato Grosso do Sul”. De acordo com o professor de capoeira, Rafael de Sá, o objetivo é valorizar a Capoeira de Angola, a capoeira contemporânea e a capoeira praticada no estado. “Além disso, estamos trazendo outras vertentes, com a participação de pessoas de diversos estados, como Salvador, Goiás, São Paulo e Recife. Será uma festa muito bonita, com um grande foco na valorização da capoeira”.

A capoeira já é praticada em todo o Brasil, mas o intuito é valorizar a cultura do MS. “Começamos pelo Mato Grosso do Sul, mas nosso objetivo é levar essa valorização para todo o país, integrando diferentes estilos de capoeira”, ele explica.

Três Lagoas foi uma das cidades escolhidas para realizar o projeto. “Também estaremos em Dourados, Corumbá, Ponta Porã e Campo Grande, onde encerraremos o evento com grandes mestres de todo o Brasil, juntamente com mestres locais do Mato Grosso do Sul”.

Nesta sexta-feira (2), o evento inicia às 18h, no Complexo Poliesportivo Professor Eduardo Antônio Milanez (Ginásio da Lagoa Maior), com a fala de abertura do Mestre Sapela, junto ao Contramestre Anastácio e a professora Jessica Paranaguá. A roda de abertura será às 20h.

Já no sábado, a oficina do Mestre Sapela, com o Grupo Regional Brasil, abrirá o evento às 9h. Às 10h, será a oficina do Contramestre Anastácio, com a Escola de Capoeira Angola Resistência. Ambas serão realizadas no Ginásio Municipal Cacilda Acre Rocha, localizado na rua Manoel Gomes de Oliveira, no bairro Santos Dumont.

Ainda no sábado, às 15h, inicia a oficina da professora Jessica Paranaguá, com a Associação de Capoeira Angola Navio Negreiro, no Ginásio da Lagoa Maior, localizado na avenida Aldair Rosa de Oliveira, número 858, no bairro Interlagos. A roda de encerramento será às 17h.

