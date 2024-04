Três Lagoas registra 182 acidentes com vítimas e cinco mortes em 2024

Em Três Lagoas, o número de acidentes de trânsito registrado nos primeiros meses deste ano acendeu o sinal de alerta das autoridades. Entre janeiro e abril de 2024, aconteceram 186 acidentes, sendo 182 com vítimas. Cinco pessoas já morreram vítimas do trânsito. No ano passado, de acordo com o levantamento do Pelotão de Trânsito do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, foram registradas 17 mortes, entre janeiro e dezembro.

A quantidade de infrações de trânsito também aparece com altos índices. Em quatro meses, Três Lagoas registrou 7.752 infrações, o que corresponde a 75 ocorrências por dia, envolvendo veículos. Como forma de prevenção e orientação aos motoristas, o Departamento Municipal de Trânsito (Deptran), da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), realizará a partir de segunda-feira (15) a ‘Semana Municipal de Trânsito’. Essa é a 18ª edição da ação, que seguirá até sexta-feira (19), com o objetivo de promover mais segurança em ciclovias, ruas e avenidas do município, mediante ações educativas. A ação antecede a campanha realizada no mês nacional em alusão ao trânsito: “Maio Amarelo”.

Continue Lendo...

Segundo a coordenadora municipal de Educação para o Trânsito, Caroline Feliciano, o diferencial da ação é que haverá uma série de blitz educativas, em pontos estratégicos da cidade, com grande circulação de veículos.

Ciclomotores

Parte da ação iniciou com uma panfletagem educativa, no último dia 9 de abril, na circular da Lagoa Maior, em Três Lagoas, para orientar a respeito da resolução n.996/2023 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que esclarece instruções para uso de veículos de mobilidade individual, como bicicletas elétricas e motorizadas, ciclomotores, autopropelidos e simulares, como scooters e patinetes elétricos. “O objetivo dessa ação é orientar a população para reduzir o índice de sinistros de trânsito. E, como a legislação é relativamente nova, vamos levar ao conhecimento dos condutores de forma diferente. Nós já fizemos a abordagem para ciclistas alguns anos atrás. Agora, vamos voltar a fazer de novo”, explicou a coordenadora.