Três Lagoas registra 7% de umidade relativa do ar e temperatura pode chegar aos 40°C

Para esta quarta-feira (4), a previsão do tempo indica mais um dia de sol, com temperaturas em elevação e baixos valores de umidade relativa do ar em Três Lagoas.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o dia será de sol com variação de nebulosidade, e não há previsão de chuva.

O alerta é para níveis críticos da umidade relativa do ar, que na terça-feira (3) registrou 7%. Essa situação meteorológica ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que atua como um bloqueio atmosférico, inibe a formação de nuvens e favorece o tempo seco em todo o Mato Grosso do Sul.

Recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e não atear fogo em nenhuma situação, considerando a baixa umidade relativa do ar, que deve ficar entre 8% e 20%.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 18°C, e a máxima pode chegar aos 40°C.