Três Lagoas registra aumento de casos de pneumonia

Muitas pessoas ainda têm dúvidas na hora de diferenciar uma gripe da pneumonia. O problema é que os sintomas são bem parecidos e os especialistas alertam a população para ficar atenta aos detalhes entre as doenças. Em Três Lagoas, 52 pessoas adultas foram diagnosticadas com pneumonia, entre os meses de janeiro e julho deste ano, no Hospital Auxiliadora. O número de pacientes com a doença tem aumentado a cada ano e é necessário buscar apoio médico o quanto antes.

Nesta época do ano, com o clima seco, sem chuva e com ondas de frio, as unidades de saúde estão enfrentando alta demanda com pessoas apresentando infecções nas vias respiratórias e o Ministério da Saúde alerta para o diagnóstico precoce para evitar casos graves.

DIFERENÇAS

Uma gripe que não passa, uma tosse ou febre que persiste por dias podem ser sinais de pneumonia. De acordo com os especialistas, quando a tosse atrapalha o sono, a alimentação e principalmente se é acompanhada de cansaço para respirar, é algo além da gripe.

A instituição aponta que a gripe tem duração média de sete dias. Os quadros persistentes podem evoluir para pneumonia secundária a uma gripe, rinite, sinusite e faringite, no caso de crianças. Bactérias podem migrar das vias áreas superiores para as vias aéreas inferiores levando a uma infecção pulmonar.

Uma forma de prevenção apontada pelo setor da Saúde é evitar locais aglomerados e fechados. As medidas de higiene básicas são importantes, principalmente a lavagem nasal. O nariz funciona como um filtro e a chance de evoluir para pneumonia é menor.