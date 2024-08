Três Lagoas sedia a 12ª Semana de Celulose e Papel

Entre os dias 20 e 22 de agosto, Três Lagoas é o centro das atenções da indústria de base florestal no Brasil, ao sediar a 12ª Semana de Celulose e Papel. O evento, realizado na fábrica da Suzano, uma das maiores produtoras de celulose do país, reúne profissionais, estudantes e especialistas do setor para debater as últimas tendências tecnológicas e operacionais.

Organizada pela Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel (ABTCP), a semana é uma iniciativa anual que visa capacitar profissionais da indústria florestal. Este ano, o foco está na tecnologia como ferramenta para alcançar resultados sustentáveis, conforme destacou Viviane Nunes, head de Treinamentos de Pessoas da Universidade Setorial ABTCP. "O nosso propósito é compartilhar as últimas tendências tecnológicas com os profissionais que atuam no setor, ampliando o conhecimento sobre práticas e conceitos inovadores. Também queremos mostrar as inúmeras oportunidades que a indústria de base florestal oferece aos estudantes da região", afirmou.

A programação do evento é intensa, com palestras, debates e seis painéis temáticos que abordam desde novas tecnologias até gestão de pessoas e sustentabilidade. Além das atividades na fábrica da Suzano, palestras gratuitas para estudantes no auditório da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul complementam a agenda, reforçando a importância de preparar a nova geração para os desafios dessa indústria em crescimento.

Para Eduardo Ferraz, diretor de Operações Industriais da Suzano em Três Lagoas, sediar o evento é motivo de orgulho. "Aqui em Três Lagoas, já somos reconhecidos como o Vale da Celulose, e é motivo de muito orgulho para nós sediarmos este evento. A Suzano está comprometida em estar na vanguarda das discussões sobre o futuro do setor, especialmente em temas tão relevantes como a sustentabilidade", declarou.

Três Lagoas tem se consolidado como um dos principais polos industriais do Brasil, destacando-se como o maior polo global de celulose, com mais de 5 milhões de toneladas produzidas anualmente. Este crescimento impacta diretamente a economia local, gerando empregos e posicionando a cidade no topo do ranking de exportações do estado.

Veja a reportagem abaixo: