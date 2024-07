Três Lagoas sediará neste domingo a 4ª edição do Eucalipto Ride de ciclismo

A cidade de Três Lagoas vai sediar, neste domingo (14), a 4ª edição do torneio de Mountain Bike (MTB) Eucalipto Ride 2024 de ciclismo. O evento vai acontecer no Parque das Águas. Serão quatro percursos, divididos em categorias, incluindo a corrida de rua e turismo.

Em entrevista ao programa RCN, desta segunda-feira (8), os organizadores do evento Alex e Jonathan falaram da expectativa para o evento. “O percurso é muito bonito e bem desafiador. A largada já será com uma subida de 2 km, que vai separar os homens dos meninos”, brincou Jonathan.

As inscrições devem ser feitas até quarta-feira (11), no site . Já será incluso café da manhã, água durante o percurso e almoço, além do seguro atleta e medalha para todos os participantes que chegarem na final. Para os atletas que ganharem pódio haverá premiação em dinheiro e troféu.

