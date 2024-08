Três Lagoas tem 947 beneficiários aptos a recadastramento do Mais Social

Os usuários do programa Mais Social, uma iniciativa do governo do estado de Mato Grosso do Sul destinada a apoiar famílias em situação de vulnerabilidade social, devem realizar o recadastramento até o final deste ano para garantir a continuidade do benefício. Em Três Lagoas, 947 pessoas precisam atualizar as inscrições.

A designer de sobrancelhas Elen Rocha, e beneficiária do programa há pouco mais de um ano, é mãe de três filhos e reside no bairro Vila Verde. A cada mês, ela e a família recebem R$ 450 por meio de um cartão para ajudar nos custos da casa. “Me ajudou muito, principalmente no começo. Eu trabalhava fora, mas o dinheiro não supria todas as necessidades, ainda mais na questão de alimentação, pois eu tinha gastos com gás, fralda e aluguel. O Mais Social ajudou não somente eu, mas as minhas crianças também”.

O período de recadastramento começou esta semana, com a convocação sendo feita por ordem alfabética, e a Elen já foi chamada. "Estão pedindo para que levemos toda a documentação corretamente. No meu caso, como autônoma, é preciso preencher um cadastro na hora. Para quem é empregado com carteira assinada, estão solicitando o holerite atualizado. Também estão orientando para que sejamos transparentes sobre nossa situação. Se você tem outra fonte de renda ou está registrado, informe isso corretamente para evitar problemas com o cruzamento de dados e possíveis desligamentos do programa”, explica.

Em Mato Grosso do Sul, 50 mil pessoas são beneficiárias do programa. Todos devem passar pelo recadastramento para assegurar a continuidade do benefício. O prazo para a atualização vai até 31 de dezembro deste ano, garantindo a regularidade no programa.

Além do benefício financeiro, os cadastrados terão acesso a cursos de qualificação profissional oferecidos pela Fundação do Trabalhador (Funtrab), conforme explica a secretária de Assistência Social, Patrícia Cozzolino. "Será questionado se a pessoa tem interesse em emprego e em qual área. Caso tenha interesse, ela será cadastrada nas vagas disponibilizadas pela Funtrab. Se também houver interesse em cursos de capacitação, serão formadas turmas de 20 pessoas. Caso o curso desejado não esteja disponível, a Funtrab buscará oferecer o curso para atender essas pessoas. Após a capacitação, a pessoa será encaminhada novamente para as vagas de emprego. Isso possibilitará que as famílias em situação de vulnerabilidade adquiram mobilidade social como um todo".

Entre os cursos oferecidos está o de empreendedorismo, que Elen pretende realizar. Para a diretora da Funtrab, Marina Dobashi, essa medida contribuirá para uma melhor capacitação das famílias em situação de vulnerabilidade. "Entendemos que o trabalho é o maior programa de inclusão social do mundo, pois é através dele que se conquista a mobilidade social, os recursos financeiros e os bens. Queremos, com essa transversalidade, oferecer aos cidadãos assistidos pelo programa Mais Social uma grande oportunidade de qualificação profissional, que é totalmente gratuita, sem custos ou surpresas. A Funtrab possui atualmente mais de 800 cursos de qualificação disponíveis em todos os 79 municípios do estado. No contrato vigente, 10 mil assistidos do Mais Social poderão ser beneficiados".

Além disso, aqueles que não completaram o ensino médio terão a oportunidade de concluir os estudos através do Educação de Jovens e Adultos (EJA), em parceria com a Secretaria de Educação.

