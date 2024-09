Três Lagoas tem crescimento de 7% e atinge 141,4 mil habitantes

Três Lagoas, a Capital Nacional da Celulose, continua em franca expansão. Segundo a estimativa populacional divulgada pelo IBGE na quinta-feira (29), a cidade atingiu a marca de 141.435 habitantes. A nova contagem, referente ao dia 1º de julho de 2024, foi publicada no Diário Oficial da União e será utilizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

O crescimento populacional de Três Lagoas foi expressivo nos últimos anos. De acordo com o Censo de 2022, a cidade tinha 132.152 habitantes, o que significa que, em apenas dois anos, a população aumentou 7,02%, somando 9.283 novos moradores. Esse salto populacional acompanha uma tendência de crescimento constante que a cidade vem experimentando desde 2010, quando ultrapassou pela primeira vez a marca dos 100 mil habitantes. Naquela época, o município contava com 101.791 residentes.

Ao longo dos últimos 14 anos, Três Lagoas ganhou 39.544 habitantes, refletindo o impacto direto do desenvolvimento industrial na região, especialmente após a instalação das fábricas de celulose. Em um período de 20 anos, o número de moradores na cidade aumentou em 56.785 pessoas. Em 2004, a população era de 84.650, e hoje, o município se destaca entre as cidades mais populosas do estado de Mato Grosso do Sul, ficando atrás apenas de Campo Grande e Dourados.

O crescimento populacional não se limita apenas a Três Lagoas. A população do estado de Mato Grosso do Sul também registrou aumento, passando de 2.757.013 em 2022 para 2.901.895 em 2024. Dourados e Três Lagoas lideraram as taxas de crescimento no estado. Campo Grande, por exemplo, teve um aumento de 6,28% em sua população, passando de 898.100 para 954.537 habitantes. Dourados, por sua vez, apresentou um crescimento de 7,09%, indo de 243.367 para 260.640 moradores.

Outras cidades, como Corumbá e Ponta Porã, também registraram aumento populacional, embora em menor escala. Corumbá passou de 96.268 para 99.107 habitantes, um crescimento de 2,94%, enquanto Ponta Porã subiu de 92.017 para 97.577 moradores, um aumento de 6,04%.

No cenário nacional, o Brasil alcançou uma população estimada em 212,6 milhões de habitantes na data de referência de 1º de julho de 2024. Este crescimento demográfico reflete não apenas o desenvolvimento econômico e industrial das regiões, mas também o dinamismo das cidades que, como Três Lagoas, continuam a atrair novos residentes em busca de oportunidades.