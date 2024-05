Três Lagoas tem o melhor salário para professores com nível superior em MS

Mato Grosso do Sul tem a melhor política de valorização salarial do país para os professores. A remuneração na Rede Estadual de Ensino é de R$ 12.380,60 para professor com graduação em nível superior com carga de 40h/aula.

Em relação a Rede Municipal de Ensino, Três Lagoas é a primeira cidade em Mato Grosso do Sul com melhor salário para professor com nível superior com carga de 40h/aula. O piso salarial pago pela Prefeitura de Três Lagoas é de R$ 9.876,86. São Gabriel do Oeste aparece em segundo, com salário de R$ 9.163,14. Ribas do Rio Pardo aparece em terceiro com salário de R$ 8.636,02. Campo Grande aparece em sétimo lugar com R$ 7.691,75.

Em relação ao magistério, Três Lagoas ocupa o terceiro lugar no ranking estadual com um salário de R$ 6.584,58. Para a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinted), de Três Lagoas e Selvíria, Maria Diogo, essa diferença do salário pago no município é uma luta e conquista da categoria.

