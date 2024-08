Três Lagoas tem previsão de tempo quente e seco nesta quinta-feira

A previsão do tempo para esta quinta-feira (29) indica tempo estável, com sol o dia todo, sem nuvens, e temperaturas em elevação em Três Lagoas.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as temperaturas seguem amenas ao amanhecer, mas estarão em elevação no decorrer do dia, podendo a temperatura máxima chegar aos 34°C.

Aliado às temperaturas em gradativa elevação, espera-se ainda baixa umidade relativa do ar, entre 10% e 20%. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido e umidificar os ambientes. “Neste dia, as condições meteorológicas previstas tornam o ambiente atmosférico propício para a ocorrência de incêndios florestais. Por isso, recomenda-se que a população não ateie fogo em nenhuma situação”, completa o órgão.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 16°C.