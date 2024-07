Três Lagoas tem uma das taxas mais altas de estupro no país

Um dos principais problemas de segurança pública em Três Lagoas é a violência sexual. A maioria das vítimas são meninas menores de idade, e os casos recorrentes têm gerado preocupações a nível nacional.

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública avalia anualmente os índices de diversos tipos de violência em todo o país. No estado de Mato Grosso do Sul, destaca-se o aumento de 6% nas mortes violentas intencionais entre 2022 e 2023, além de um crescimento de 160% nas mortes por intervenção policial no mesmo período.

Continue Lendo...

Outro dado é o aumento na incidência de estupros e estupros de vulnerável, que cresceu mais de 8% no último ano. Três Lagoas figura como a sétima cidade no país e a segunda no estado, atrás apenas de Dourados, em termos de casos de estupro, com uma média de 88 denúncias para cada 100 mil habitantes, conforme o anuário divulgado em julho. A maioria das vítimas são meninas negras entre três e treze anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme o Código Penal Brasileiro, o ato de constranger alguém a praticar um ato sexual ou libidinoso mediante violência ou grave ameaça é configurado como estupro, com penas que variam de 6 a 10 anos de prisão. Quando a vítima é menor de idade, o crime é qualificado como estupro de vulnerável, com penas que podem chegar de 8 a 15 anos.

Em 61% dos casos, o crime ocorre na casa da própria vítima, e 49% dos responsáveis são familiares. O Conselho Tutelar desempenha um papel crucial no atendimento inicial às crianças vítimas de violência.

O vice-presidente do Conselho Tutelar de Três Lagoas, Rafael Coelho, enfatiza a importância de campanhas educativas, especialmente em áreas com maior vulnerabilidade socioeconômica, para esclarecer a questão. “Observamos que o nível de escolaridade e a ausência de programas sociais contribuem para a vulnerabilidade de crianças e adolescentes. A falta de oportunidades para melhorar a situação, como a dificuldade em encontrar um trabalho ou acesso a uma melhoria de vida, coloca essas crianças em situações de risco”.

Além disso, a desestruturação familiar também contribui. “Muitas vezes com mães criando os filhos sozinhas, podem levar esses jovens a buscarem alternativas ilícitas para obter renda ou sustento. A ausência de uma rede de apoio adequada e a influência de ambientes sociais desfavorecidos nas comunidades também são fatores que intensificam essa vulnerabilidade”, ele explica.

Para o conselheiro, o trabalho de redução deste índice deve ser conjunto. “Precisamos fortalecer a colaboração entre segurança pública, assistência social, escolas e serviços de saúde para garantir os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Ao assegurar esses direitos e priorizar o atendimento a esse grupo, podemos criar um protocolo de atendimento padronizado em toda a rede de serviços”.

A delegada de Atendimento à Mulher, Letícia Mobis, aponta que os números atuais ainda estão subnotificados devido ao medo das vítimas de relatar os casos, que podem levar anos para serem revelados. “Infelizmente, há casos em que mães não acreditam nas denúncias de abuso, pensando que são mentiras. É importante estar atento, pois casos de falsas denúncias são extremamente raros. Quando uma criança revela abuso, especialmente as mais jovens, é porque realmente aconteceu algo”.

Ela orienta as mães a estarem atentas aos sinais e ao padrão de comportamento dos criminosos. “As mães devem dar crédito às palavras das crianças e entender que nem sempre há sinais físicos visíveis do abuso. A ausência de sinais não significa que o abuso não ocorreu. Muitas vezes, os abusadores ameaçam as crianças e as famílias para silenciá-las, criando o chamado "muro do silêncio". Assim, a revelação do abuso pode demorar a acontecer”.

Segundo a delegada, a redução desses índices exige um esforço coletivo. “Devemos conscientizar as pessoas e as famílias sobre a importância de discutir o abuso infantil. A educação desempenha um papel fundamental, e as escolas devem abordar esse tema constantemente, não apenas durante o mês de maio, que é dedicado à campanha. É essencial falar sobre isso com as crianças desde cedo. Além disso, a rede de saúde deve estar atenta a essas questões. Ter uma delegacia especializada no atendimento de crianças e adolescentes também seria uma grande ajuda, permitindo um trabalho mais focado e integrado na prevenção e tratamento de abusos”.

Em 2023, foram registradas 94 meninas menores de 18 anos vítimas de estupro em Três Lagoas. Em 2024, já foram contabilizados 40 casos. Além disso, 19 meninos foram vítimas de violência sexual no município em 2023, com três casos registrados em 2024.

Confira a reportagem: