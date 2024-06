Três Lagoas terá desfile e festival de fanfarras para celebrar os 109 anos

Para celebrar o aniversário de Três Lagoas, comemorado dia 15 de junho, a administração municipal vai realizar o tradicional desfile cívico e militar, além do Festival de Bandas e Fanfarras.

As comemorações em alusão aos 109 anos de Três Lagoas começam na quinta-feira (13), dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade. A programação começa às 8h, com a tradicional missa campal, na praça da igreja. Embora Santo Antônio seja o padroeiro da cidade, em Três Lagoas, não é feriado, diferente de Campo Grande.

No dia 14 de junho, a Secretaria de Assistência Social realizará o 5º Festival de Bandas e Fanfarras no Galpão da Esplanada NOB, a partir das 19 horas. O festival vai reunir cerca de 800 integrantes das bandas de 10 cidades de Mato Grosso do Sul, além da Banda Marcial Cristo Redentor de Três Lagoas. Entre as novidades para este ano, está a Banda de Música do Comando Militar do Oeste, que vai se apresentar no festival.

No sábado, 15 de junho, haverá o tradicional desfile cívico-militar na Esplanada da NOB, no centro da cidade.

As festividades começam com o hasteamento do Pavilhão Nacional, às 8h, na praça Ramez Tebet, logo em seguida, terá início o tradicional desfile, com a participação das secretarias da administração municipal, entidades, escolas públicas e privadas, entre outras instituições.

Por ser feriado municipal, o comércio de Três Lagoas não funcionará dia 15 de junho. O estabelecimento que quiser abrir terá que protocolar requerimento na Sede do Sindicato do Comércio Varejista.