Três Lagoas terá mais um dia de calorão com temperatura máxima de 38°C

A previsão do tempo, indica que a quinta-feira (12), em Três Lagoas será bastante quente e ensolarada, com temperaturas variando entre 22°C e 38°C. O céu estará limpo com poucas nuvens, e não há previsão de chuva para hoje.

A umidade relativa do ar está muito baixa, entre 5% e 20%, o que pode tornar o ambiente mais seco e propenso a incêndios. Por isso, é fundamental ter cuidados especiais, como evitar queimadas e usar umidificadores ou hidratar-se frequentemente para combater a secura do ar.

Os ventos, que vêm do norte, podem variar entre 40 e 60 km/h, e há possibilidade de rajadas mais intensas. Se você estiver ao ar livre, esteja atento à força dos ventos, especialmente em áreas abertas ou próximas a vegetação seca.

Se planeja passar tempo fora de casa, não se esqueça de usar protetor solar e manter-se bem hidratado para enfrentar o calor.