Três Lagoas terá mínima de 13 graus na próxima semana

Após altas temperaturas registradas no inverno, que teve início na última quinta-feira (20), os termômetros vão despencar em Três Lagoas na próxima semana.

Em algumas regiões de Mato Grosso do Sul, a queda nas temperaturas ocorrerá já a partir do fim de semana. A previsão é que em algumas regiões do estado, a mínima fique abaixo de 5°C.

Segundo a meteorologia, a partir de domingo (30), a temperatura em Três Lagoas já não ultrapassará os 30 graus, como registrados nos últimos dias. No domingo, a mínima será de 17º e a máxima de 26º, com previsão de pancadas de chuva durante o dia.

Na segunda-feira, 1º de julho, a temperatura máxima vai cair um grau em relação a domingo. Na terça-feira (2), os termômetros vão despencar mais e Três Lagoas terá mínima de 13º, porém a máxima vai chegar aos 30º ao longo do dia. Ou seja, a manhã começa gelada e a tarde quente.