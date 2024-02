Três-lagoenses são presos por tráfico em Dourados

Dois três-lagoenses foram presos por tráfico de drogas pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF) da Polícia Militar, com 347kg de maconha e 9,2kg de skunk, na rodovia BR-163, em Dourados.

A dupla que mora em Três Lagoas estaria em dois veículos. Um automóvel de passeio era conduzido por um motorista de 29 anos. Já a caminhonete por um condutor de 40 anos. Os policiais receberam a informação que dois motoristas conversam de forma suspeita, às margens da rodovia.

A equipe do DOF foi ao local e abordou a dupla. Dentro do carro foi localizada a carga de maconha e skunk, rádios comunicadores que auxiliava os criminosos na viagem. Na delegacia, o homem de 29 anos, contou que teria sido contratado pelo homem de 40 anos para dirigir o carro com a maconha e entregar em Dourados. A dupla recebeu voz de prisão e foi entregue ao plantão da Polícia Civil, para registro da ocorrência.

*Com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMR).