Trio responsável por furtar quase R$ 10 mil em cestas básicas é identificado pelo SIG

Por meio de nota à imprensa, o Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil informou, nesta segunda-feira (29), que um furto de cestas básicas avaliadas em R$ 10 mil foi esclarecido e os suspeitos foram identificados no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas.

Na nota, os investigadores revelaram que, na sexta-feira (26), representantes da empresa de comercialização de cestas básicas tamanho grande procuraram a Polícia Civil após o local ser arrombado e diversas cestas básicas serem levadas por criminosos. O furto ocorreu três dias antes do registro, na terça-feira (23).

Após o registro da ocorrência, o SIG, o Núcleo Regional de Inteligência (NRI) e a 2ª Delegacia de Polícia Civil passaram a investigar o caso e descobriram que um suspeito de 19 anos era um dos autores do arrombamento e furto das cestas básicas.

O homem de 19 anos, que possui uma distinta ficha criminal com pelo menos 20 crimes praticados, entre furto qualificado, incêndio provocado, arrombamentos, roubos e violência doméstica, foi localizado no mesmo bairro do furto, Vila Piloto, e confessou o crime, delatando os dois comparsas que o auxiliaram no furto das cestas básicas.

Para os investigadores, o criminoso contou que ele e os dois comparsas, moradores do mesmo bairro, furtaram uma chave de fenda em uma residência e posteriormente usaram a chave para arrombar a porta do comércio e subtrair os itens.

O trio de criminosos foi identificado, autuado e responderá pelos crimes de arrombamento e furto qualificado. A Polícia Civil continuará investigando o caso para identificar os receptadores que adquiriram os produtos furtados e qualificá-los pelos crimes de receptação que possam ter praticado.