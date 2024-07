Turismo se torna uma das principais atividades econômicas de Três Lagoas

O Programa de Classificação de Turismo, da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), divulgou os resultados da sexta fase de classificação dos municípios. Três Lagoas atingiu a pontuação mais alta pela primeira vez desde o início da amostra, no ano de 2013. Com 211 pontos, a “Cidade das Águas” chega ao nível “Colher”.

Fazem parte deste mesmo grupo, os municípios de Aquidauana, Bonito, Campo Grande, Corumbá, Dourados e Jardim. As avaliações são feitas a cada dois anos, e o próximo resultado deve ser divulgado no ano de 2026.

Os pontos são distribuídos de acordo com os seguintes critérios de avaliação: governança, gestão pública municipal, sustentabilidade do município, infraestrutura turística e mercado. Cada município que aderir à classificação pode atingir até 294 pontos, que é o nível máximo.

De acordo com a Portaria nº 09/2021, a classificação indica que o município adota o turismo como uma das principais atividades econômicas. Isso se dá por resultados como: o alto número de turistas recebidos, o trabalho conjunto da gestão pública e privada, o fomento à produção gastronômica, artesanal e da agricultura familiar, a promoção em âmbito nacional e internacional, o estudo e ações de marketing e uma oferta de equipamentos especializados voltados para esse fim, garantindo o sucesso da atividade turística.

De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), no ano de 2023, a Prefeitura de Três Lagoas investiu R$ 1,2 milhão no fomento às atividades de turismo. Em 2024, o município destinou R$ 2,2 milhão.

As principais atividades turísticas elencadas pelo Departamento de Turismo no momento são: o turismo de negócios, turismo de pesca esportiva, turismo náutico e o aviturismo.

Os principais atrativos no município apontados pelo Departamento de Turismo são: o Balneário Público Municipal “Miguel Jorge Tabox”, Espaço Múltiplo de Eventos “Arena Mix”, Feira Central Turística, Igreja Santo Antônio, Obelisco, Parque Natural da Cascalheira, Praça Ramez Tebet, e Primeira, Segunda e Terceira Lagoas.

Já os principais eventos de destaque no município são: a Cavalgada do Arapuá, Encontro de Carros Antigos, ExpoTrês, Festa do Folclore, Festival Mix das Águas, Moto Show, MTB Mountain Bike, Torneio Eucalipto Rider e o Torneio de Pesca Esportiva.

O Departamento de Turismo tem atuado em conjunto com o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), a Instância de Gestão Regionalizada da Costa Leste (IGR) e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), para o fomento da atividade na região.