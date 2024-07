TVC na Rua: motociclista escapa por pouco de acidente com linha de pipa em Três Lagoas

Um motociclista escapou por pouco de sofrer graves ferimentos em um acidente com uma linha de pipa com cerol, que atingiu o guidão da moto dele. O caso aconteceu neste final de semana, próximo ao Residencial OT, na região do bairro Novo Oeste, em Três Lagoas.

Em um vídeo, é possível ver várias pessoas soltando pipa em uma área aberta, e no outro vídeo, o motociclista relata o susto que passou. “Rapaz! Ainda bem que pegou em baixo. Olha o tanto que essa linha cortou a luva (do guidão da moto). Se pega no meu pescoço, já era!”, contou.

Continue Lendo...

Veja mais na denúncia abaixo: