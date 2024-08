UBS Maristela está pronta, mas não tem previsão de reabertura

Os moradores do bairro Jardim Maristela e região, em Três Lagoas, aguardam o retorno da Unidade Básica de Saúde (UBS) local. A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Trânsito já concluiu a reforma e ampliação da UBS, que foi dividida em duas etapas, com o início da primeira etapa em 2021. O valor total da licitação para as obras ultrapassa R$ 1,7 milhão.

O local está fechado desde setembro do ano passado, e os pacientes da região têm utilizado os serviços da unidade situada no bairro Novo Oeste desde então. Apesar de o prédio estar pronto, ainda não há previsão para a reabertura. De acordo com a assessoria da Prefeitura de Três Lagoas, falta a realização de uma vistoria para a troca do padrão de energia, a qual deve ser feita pela concessionária de energia responsável, antes que as próximas etapas, que antecedem a volta ao funcionamento, sejam iniciadas.

O motorista carreteiro Ilson Moura, que é diabético e precisa fazer exames regulares todo mês, enfrenta dificuldades com o deslocamento. Morador ao lado da unidade, ele agora precisa percorrer 2 quilômetros até o bairro Novo Oeste para as consultas, e aguarda a reabertura da UBS. "Já faz um mês que está tudo pronto, mais ou menos, e até agora nada. Eu costumava usar a unidade e sinto muita falta, pois agora está bem longe de casa".

A dona de casa Adélia Souza também sente a mesma dificuldade de deslocamento há quase um ano, o que tem gerado custos adicionais. "Aqui é o lugar onde costumamos pegar nossos remédios, e agora, com a unidade no Novo Oeste, está muito longe. Eu preciso pegar remédios para pressão alta, e essa distância é um problema para mim. Às vezes, tenho que comprar os remédios por conta própria, e isso tem feito muita falta".

Com a reabertura, a unidade deve atender em média 8,3 mil pacientes da região e retomará o atendimento nas especialidades de enfermagem, medicina familiar, fisioterapia, nutrição, psicologia, além de contar com assistentes sociais e profissionais de educação física.

