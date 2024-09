UFMS de Três Lagoas está com inscrições abertas para a Universidade da Melhor Idade

Nesta segunda-feira (2), a coordenadora do projeto da Universidade da Melhor Idade (UMI), Vanessa Cassot, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre as inscrições.

A UMI oferece cursos gratuitos voltados à pessoa idosa, com foco na transmissão de conhecimento e na troca de experiências. Aberta a pessoas com 60 anos ou mais, a Universidade proporciona um ambiente intergeracional, de acordo com a coordenadora, onde os idosos compartilham as vivências com alunos e professores.

Continue Lendo...

O projeto conta com 11 cursos semanais, alguns já completos, mas ainda há vagas disponíveis para os cursos de espanhol, ofertado nas segundas-feiras; inglês básico e avançado, nas quartas-feiras; italiano, nas quintas-feiras; e no projeto "Trabalhando o Corpo e a Mente", que inclui atividades como yoga, ikebana e palestras com psicanalistas.

As inscrições podem ser realizadas online, através do site da UFMS, ou presencialmente onde ocorrem as atividades, no campus 1, localizado na avenida Capitão Olinto Mancini, número 1662, no bairro Jardim Primaveril. Além das disciplinas com vagas abertas, outros cursos oferecidos incluem, na segunda-feira, um curso sobre como mexer no smartphone, e na terça-feira, academia para a pessoa idosa, das 7h às 11h. Às quartas-feiras, são realizadas palestras das 13h30 às 17h.

O projeto é coordenado pela professora Vanessa Cassot, que está à frente da UMI há 13 anos. Em 2018, o projeto se tornou um polo da Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi), programa institucional da Universidade Federal de Campo Grande, o que permitiu a ampliação das atividades com maior suporte.

Além disso, alguns cursos são presenciais e outros, online. A UMI também disponibiliza videoaulas no canal do YouTube, "UMI UFMS", com mais de 200 aulas direcionadas a temas como direito, saúde para a pessoa idosa, e educação financeira. Segundo Vanessa, atualmente, a UMI conta com 400 alunos inscritos, sendo 230 em cursos presenciais e 200 em cursos online.

O tempo de duração dos cursos é de um ano, com inscrições abertas semestralmente. Algumas atividades, como as de quarta-feira, são anuais, mas novos alunos podem se inscrever a cada semestre.

Veja a entrevista completa abaixo: