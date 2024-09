UFMS de Três Lagoas promove Fórum de Contabilidade Eleitoral

Nesta quinta-feira (5), será realizada a quarta edição do Fórum de Contabilidade Eleitoral: aspectos contábeis e jurídicos. A iniciativa é do curso de Ciências Contábeis do câmpus de Três Lagoas (CPTL).

“O evento é destinado a estudantes e profissionais das áreas de contabilidade, direito e administração, dirigentes de partidos políticos, coordenadores de campanhas eleitorais, candidatos aos cargos de vereador e prefeito, profissionais liberais e demais interessados”, explica o coordenador do Fórum e professor do curso, Cleston Alexandre dos Santos.

“O Fórum surgiu a partir da demanda do contexto atual, de ano eleitoral e da complexidade do processo de prestação de contas eleitoral. Os professores do curso discutem constantemente demandas do mercado, para que o curso possa desenvolver projetos de extensão, contribuindo com a sociedade”, destaca. Segundo o professor, a contabilidade eleitoral agrega transparência na campanha eleitoral. “Com vistas às eleições, a prestação de contas é um dos procedimentos mais importantes dentro de uma campanha eleitoral, uma vez que é onde se afere a legitimidade e legalidade de todos os recursos utilizados para o custeio dos atos de propaganda eleitoral e administração da campanha”, diz.

Ele acredita que esta é mais uma área de atuação importante para os profissionais. “Para estudantes e profissionais, a prestação de contas de candidatos e partidos políticos gera oportunidades. Todos os partidos políticos, mediante legislação vigente, são obrigados a prestar contas para a Justiça Eleitoral, bem como os candidatos durante o período eleitoral”, fala.

“A prestação de contas da campanha eleitoral é de extrema relevância para partidos e candidatos políticos. Trata-se de um procedimento que garante a transparência por parte de indivíduos e organizações. Dessa forma, a contabilidade eleitoral torna-se essencial para que não se entre em problemas com o Tribunal Superior Eleitoral apenas por falta de organização ou desconhecimento da legislação”, reforça.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online. O evento começa às 19h, no Anfiteatro Dercir Pedro de Oliveira, na unidade 2 do CPTL. Como palestrante, foi convidada a contadora Lucélia da Costa Nogueira Tashima. Além de empresária e professora, ela também é conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Mato Grosso do Sul (CRC-MS). “O Fórum conta com o apoio do CRC-MS e, inclusive, seu presidente, o contador Otacílio dos Santos Nunes também estará presente”, ressalta Cleston.

“Já temos 300 inscritos. Não perca essa grande oportunidade de se atualizar sobre as melhores práticas na prestação de contas eleitorais. As vagas são limitadas, inscreva-se o quanto antes”, finaliza o professor.

*Com informações da UFMS