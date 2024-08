UFMS promove 6ª Caminhada na Circular da Lagoa Maior

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Três Lagoas, promoverá a 6ª Caminhada na Circular da Lagoa Maior. O evento tem como objetivo promover um estilo de vida saudável e incentivar a prática de atividades físicas, proporcionando uma interação entre a comunidade universitária e a população.

Segundo os organizadores da UFMS, a caminhada é um convite para aqueles que apreciam a Lagoa Maior, um dos cartões-postais de Três Lagoas, e desejam aproveitar a oportunidade para praticar exercícios físicos, que trazem diversos benefícios para a saúde e o bem-estar.

Vinícius Alves, presidente da comissão organizadora, destacou que o objetivo do evento é incentivar a prática de esportes e fortalecer o vínculo entre a comunidade local e a universidade. “Através da corrida, podemos também fortalecer o elo entre os habitantes da cidade e a universidade, promovendo, assim, a qualidade de vida”, explicou.

Programação

A caminhada da UFMS ocorrerá no dia 31 de agosto, às 16h, na Lagoa Maior, em Três Lagoas. A concentração será próxima ao Ginásio Poliesportivo Professor Eduardo Antônio Milanez.

O evento é aberto ao público. As inscrições devem ser feitas no site da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas. A organização recomenda que os participantes usem roupas leves, como shorts, camisetas e chapéus, devido ao calor.

Saiba mais na entrevista abaixo: