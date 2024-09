UFMS promove treinamento on-line e gratuito sobre software financeiro nesta terça-feira

Nesta terça-feira (24), a partir das 14h, será realizado um treinamento on-line e gratuito sobre o software Economática, uma base de dados financeiros assinada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) para uso da comunidade universitária. Os interessados devem acessar a página no momento do treinamento.

De acordo com o gestor do contrato com a empresa responsável pela plataforma e professor do Câmpus de Naviraí, Agnaldo Antonio dos Santos, a base possui dados financeiros e econômicos de empresas listadas nas bolsas do Brasil, Argentina, Chile, México, Peru e Colômbia, e também a cobertura total das empresas americanas e estrangeiras que emitem certificados de ações negociados nos Estados Unidos. Os dados são de fontes primárias como a Comissão de Valores Mobiliários do Brasil, a americana Securities and Exchange Commission, ou órgãos e instituições equivalentes em cada país.

“A ferramenta permite analisar os informes mensais, demonstrativos com ativos, passivos, patrimônio líquido e resultados, dos Fundos de Investimento Imobiliário (Fii) a cada mês e trimestralmente, efetuando ‘análise horizontal e vertical’, além de analisar os principais indicadores financeiros do Fii. Permite que os estudantes realizem análises fundamentalista, gráfica e de fluxo de caixa descontado de otimização de carteiras, de carteiras hipotéticas, de pair trading de ações, entre outras”, explica.

Ainda conforme o professor, a contratação deste software permite a utilização em todo o âmbito da Universidade, contemplando especialmente atividades das graduações em Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas e dos programas de pós-graduação em Administração e Ciências Contábeis. “Esta aquisição beneficia pesquisadores, professores, técnicos e estudantes de todos os cursos da UFMS que tenham interesses afins, mas principalmente os da área desenvolvidos na Escola de Administração e Negócios (Esan) e nos Câmpus de Aquidauana (CPaq), Chapadão do Sul (CPCS), Naviraí (CPNV), Nova Andradina (CPNA), do Pantanal (CPan), de Paranaíba (CPar), e de Três Lagoas (CPTL)”, pontua.

Além de Agnaldo, do CPNV, em cada uma das unidades há um docente responsável pelas informações sobre o software. Na Esan, é o professor Matheus Wemerson; no CPaq, Mariana Aparecida Euflausino dos Santos; no CPCS, Wallace da Silva Almeida; no CPNA, Vitor Cardoso da Silveira; no CPan, Itzhak David Simao Kaveski; no CPar, Richardson Coimbra Borges e no CPTL, Geraldo Luiz Filho.

*Com informações da assessoria da UFMS