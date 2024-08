União autoriza concessão de rodovias em MS e governo inicia consulta pública

O governo federal autorizou a concessão de três rodovias importantes em Mato Grosso do Sul: BR-262 (Campo Grande a Três Lagoas), BR-267 (Nova Alvorada a Bataguassu) e MS-040 (Campo Grande a Bataguassu). O governador Eduardo Riedel obteve a aprovação do presidente Lula durante uma visita a Corumbá, dando continuidade ao projeto do Escritório de Parcerias Estratégicas do Estado (EPE). Os estudos indicam que os pedágios variem entre R$ 4,70 e R$ 15,20 ao longo dos 870 km das rodovias. Somente no trecho da BR-262, de Três Lagoas a Campo Grande, estão previstas quatro praças de pedágio.

Entre as obras previstas, estão a duplicação de 116 km e melhorias como acostamentos e terceiras faixas. A próxima fase do projeto inclui uma audiência pública mês de agosto, seguida pela publicação do edital de licitação em setembro e o leilão na B3, em dezembro. Esse avanço é parte de um esforço maior para melhorar um dos principais corredores de escoamento da economia sul-mato-grossense. De acordo com Jaime Verruck, secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, as rodovias já faziam parte de um plano do EPE e aguardavam apenas a autorização federal, que foi concedida durante a visita presidencial a Corumbá.

Paralelamente, o Governo do Estado lançou uma consulta pública para colher sugestões sobre o projeto, que pode receber contribuições até 6 de setembro de 2024. As propostas devem ser enviadas via formulário disponível no site do Escritório de Parcerias Estratégicas.



Estima-se que R$ 8,7 bilhões em investimentos privados sejam injetados na melhoria da malha viária ao longo dos próximos 30 anos. O projeto também inclui medidas de preservação ambiental, como parte do programa Estrada Viva, com a instalação de passagens de fauna, telas condutoras e outros dispositivos para proteger a fauna silvestre.

O sistema rodoviário a ser concedido inclui os principais corredores que ligam a Capital à região Sudeste do país, passando por nove municípios sul-mato-grossenses e compreende os seguintes trechos: MS-040, de Campo Grande a Santa Rita do Pardo; MS-338, que liga Santa Rita do Pardo a Bataguassu; e MS-395, de Bataguassu ao entroncamento com a BR-267, além da BR-262, ligando Campo Grande a Três Lagoas e BR-267 de Bataguassu a Nova Alvorada do Sul, totalizando 870,4 km.

O projeto considerou a predominância da produção agropecuária, o parque industrial da região formado por indústrias de celulose, produtos de papel e papelão, de construção, frigoríficas e de produtos de carne, sucroenergéticas, metalmecânicas e o aumento do fluxo de veículos projetado para os próximos anos pela expansão socioeconômica da região Leste. A estruturação do projeto envolve modelagens técnica, econômico-financeira e jurídica e manteve o modelo de delegação de trechos das rodovias federais para compor o lote das rodovias estaduais.

