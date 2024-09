Uso dos quiosques no balneário de Três Lagoas está suspenso devido às obras de reforma

As obras de reforma do Balneário Público Municipal Miguel Jorge Tabox, em Três Lagoas, já começaram. Localizado às margens do rio Sucuriú, o espaço será completamente revitalizado.

As obras foram orçadas em R$ 1,9 milhão e têm um prazo de execução de 180 dias. Os serviços foram divididos em três etapas. A primeira fase consiste na reforma dos quiosques, que não estarão funcionando durante o período, mas a área de banho e demais dependências do balneário continuarão acessíveis gratuitamente à população.

Segundo a coordenadora do balneário, Natália Leite, em virtude das obras, os quiosques do balneário não estarão funcionando a partir de hoje e os agendamentos para uso desses espaços estão suspensos.

Acompanhe a reportagem: