Vândalos destroem e saqueiam vestiário de campo de futebol no bairro Vila Maria

Os três vestiários localizados no campo de areia do bairro Vila Maria estão sendo alvo de vândalos. A construção foi feita pela Prefeitura de Três Lagoas, com o objetivo de atender os atletas da comunidade.

De acordo com o morador Paulo Roberto, os vestiários foram depredados com a remoção de materiais elétricos e hidráulicos. "Roubaram tudo, desde a parte elétrica até a hidráulica, e, por conta da falta de iluminação, o que deveria ser um apoio aos atletas se tornou um ponto de consumo de drogas".

Paulo promove projetos de esportes para a comunidade do bairro nos finais de semana, e os vestiários seriam para atender melhor as crianças que participam. "É triste para nós aqui da Vila Maria, porque nosso projeto estava indo bem, e agora vemos tudo se deteriorando. Estamos precisando de apoio. A prefeitura veio, fez um levantamento, mas os vândalos devem voltar".

Os atos de vandalismo ocorrem sem uma data específica, mas principalmente durante a noite. "Toda noite eles vêm aqui. Já passei noites sem dormir, indo verificar se as portas estavam fechadas, mas não adiantou. Agora, não temos mais portas", explica.

Para ele, a falta de iluminação na área também contribui para a insegurança. "É uma escuridão total. Precisamos de luz nas laterais e mais medidas de segurança. Acredito que, se nada for feito, eles voltarão".

