Vendas de motocicletas registram aumento de 20%

A venda de motocicletas continua a crescer, com o mercado registrando um aumento de 20% no país. O setor segue aquecido e a expectativa para o segundo semestre é positiva.

Em maio, foram vendidas 164.502 motos, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Isso representa um aumento de 1,9% em relação ao mesmo mês do ano passado. No entanto, o acumulado de 2024 já mostra um crescimento de 19,97% nos emplacamentos em comparação a 2023.

Em Três Lagoas, as vendas acompanham a tendência nacional. Uma concessionária local comercializa cerca de 100 motocicletas por mês, com destaque para os modelos líderes de mercado. O consultor de vendas André Eloi explica que muitas pessoas estão optando por motocicletas em vez de carros devido aos menores custos de manutenção e aquisição. “A motocicleta é um meio mais econômico, fácil de pilotar, com um custo benefício menor, além da praticidade no dia a dia”.

De janeiro a maio, a produção de motocicletas alcançou 761.734 unidades, um aumento de 13,8% em relação ao mesmo período de 2023, sendo o melhor resultado dos últimos anos. Comprar uma moto traz diversas vantagens, principalmente em termos de economia. A moto é uma opção mais barata que o carro, tanto na compra quanto na manutenção. Os modelos mais vendidos são os de 160 cilindradas, seguidos pelos de 125 cilindradas.

A ajudante florestal Kenya Carolina, que recentemente comprou uma motocicleta zero quilômetro, destaca a economia e a praticidade como principais motivos para a escolha. Nas ruas de Três Lagoas, especialmente nos horários de pico, as motos têm a vantagem de se mover com facilidade pelo trânsito congestionado.

A Polícia Militar utiliza motocicletas para atender ocorrências, com o Grupo Especializado Tático de Motos (Getam). O sargento Ramirez explica a atuação desse grupo especial do 2° Batalhão de Polícia Militar. “O Getam é uma equipe de resposta rápida, prestamos apoio para as demais viaturas. Tendo em vista que o trânsito da cidade está evoluindo cada vez mais, criou-se uma equipe de ação rápida para prestar o apoio necessário no policiamento do dia a dia”.

No entanto, quem possui uma motocicleta deve estar sempre atento à segurança. Em Três Lagoas, de 1° de janeiro a 31 de maio, foram registrados 45 furtos de motocicletas, das quais 23 foram recuperadas, segundo dados do 2° Batalhão de Polícia Militar.

Além disso, é crucial seguir as regras de trânsito para garantir a segurança, como enfatiza o sargento do Getam. “Em questão de segurança, o fator principal é a atenção. Muitas pessoas saem de casa atrasadas e acabam acelerando demais. Devido não terem um treinamento para pilotar em alta velocidade, elas se envolvem em acidentes. Também há aqueles que andam distraídos e muito devagar, sem prestar atenção no trânsito”, explica.

