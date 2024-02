Vereadora propõe projetos para coibir crimes com linha de pipa com cerol em Três Lagoas

Nesta quinta-feira (1°), a vereadora Marisa Rocha participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre projetos para coibir crimes com linha de pipa com cerol, em Três Lagoas.

Após uma mulher morrer devido ter o pescoço cortado por uma linha de pipa com cerol, o assunto vem sendo bastante debatido, principalmente nas redes sociais. A população três-lagoense e as autoridades estão buscando maneiras para acabar com essa prática ilegal.

Continue Lendo...

De acordo com a vereadora, dois projetos estão em discussão. O primeiro, intitulado "Pipa Sem Morte", tem como objetivo conscientizar os alunos das redes municipais sobre o uso inadequado de linhas não autorizadas, enfatizando a importância do esporte com responsabilidade. Prevê-se que ocorra anualmente, nos meses de maio e novembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O segundo projeto visa proibir a utilização e a comercialização de cerol e linha chilena. Apesar de já ser proibido em Mato Grosso do Sul, a vereadora destaca a existência de brechas na legislação e propõe medidas para fechá-las, incluindo penalidades mais severas.

A vereadora apela à colaboração de toda a população para denunciar essas práticas e contribuir para a implementação eficaz dos projetos.

Veja a entrevista completa abaixo: