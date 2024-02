Vice-presidente do PL Mulher afirma que partido terá candidatos nas eleições 2024 em Três Lagoas

Em entrevista ao programa RCN Notícias, nesta quarta-feira (28), a vice-presidente do PL Mulher em Mato Grosso do Sul, a engenheira ambiental, Mariana Amaral, falou sobre as ações do partido em Mato Grosso do Sul e Três Lagoas.

Segundo Mariana, o projeto do PL (Partido Liberal) é para dar voz as mulheres comuns. “O objetivo do PL é encorajar e fortalecer as donas de casa, empreendedoras e mulheres que estão à frente das causas sociais, e mostrar que, o PL não tem mulher por cota, mas por princípio”, explicou.

Mariana disse ainda que, “o PL sabe que, homens e mulheres são diferentes, tem características diferentes e são fisiologicamente diferentes, então, eles pensam de maneira diferente. E para o PL, eles se complementam. E a gente precisa dessa complementação na política”, explicou.

Amaral afirmou que, o partido do PL terá um representante nas eleições de 2024 em Três Lagoas. E para vereadores, o PL apresentará novos nomes para concorrer nas eleições deste ano. E destacou que a chapa ainda não está fechada. “Para participar do partido têm dois pontos: precisa ser de direita e precisa ter ficha limpa”, ressaltou.

