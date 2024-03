Vítima de atropelamento busca identificar motorista que fugiu sem prestar socorro

Na segunda-feira (25), o gari Manassés Jônatas Leonardo Soares, de 20 anos, foi atropelado por um carro, no momento em que trabalhava na coleta de lixo urbano, na rua David Alexandria, no bairro Vila Nova, em Três Lagoas. Segundo seu colega de trabalho, o veículo era conduzido por uma mulher, que fugiu sem prestar socorro ao gari.

O trabalhador sofreu vários ferimentos pelo corpo, que mostram a gravidade do acidente. Agora, a vítima busca identificar a suposta motorista que o atropelou. A mãe do jovem registrou boletim de ocorrência e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas.

O jovem foi socorrido pelo seu colega de trabalho e depois pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu). “Eu lembro só de ter erguido a cabeça e escutado o barulho do carro. Foi tudo muito rápido. Não deu nem tempo de olhar. A mulher me atropelou e em seguida ela saiu, não ofereceu ajuda e nem prestou socorro”, contou a vítima Manassés Jônatas.

No local onde o gari foi atropelado existem vários circuitos de câmeras, a Polícia Civil deve solicitar essas imagens para identificar a autora do acidente. Enquanto isso, o trabalhador estará afastado do trabalho. A família deseja que a motorista seja responsabilizada pelo acidente.

