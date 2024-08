Vitor Hugo pode jogar em um grande time de SP

Vitor Hugo dos Anjos, de 17 anos, é um jovem talentoso que saiu de Três Lagoas para brilhar no campeonato regional do interior paulista. Atualmente, ele defende o Santa Fé Futebol Clube, time da cidade de Santa Fé Sul (SP).

Durante as férias em Três Lagoas, Vitor Hugo conversou com nossa equipe e contou como é a vida de um atleta em início de carreira e as dificuldades para chegar ao profissional. “O nível dos atletas no interior paulista é muito alto. Você precisa se dedicar ao máximo, treinar muito forte para acompanhar os companheiros de time, e não posso vacilar, porque sei que existem milhares de garotos querendo minha vaga”, contou Vitor Hugo.

O jovem destacou que morar no clube, longe da família e manter uma rotina intensa de estudos e treinos, são grandes desafios. “No clube, a gente acorda às 6h da manhã, vai para a escola, volta para o almoço e nem dá tempo de descansar antes dos treinos... a rotina é pesada”, ressaltou.

Vitor Hugo enfrenta os desafios e tem se destacado no time, tanto que dois grandes clubes de São Paulo já demonstraram interesse nele. “Não tem nada certo, apenas conversas com meu empresário. Estou focado nos meus treinos e comprometido com o Santa Fé. Nossa meta é fazer uma boa Copinha em janeiro de 2025”, disse

Vitor Hugo, referindo-se à Copa São Paulo de Futebol Júnior, o maior torneio de futebol de base no país, que já revelou grandes nomes do futebol atual.